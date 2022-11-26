Gebe düve destek üst limiti 40 bin liraya yükseltildi

Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin (TVHB) 50. Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, TVHB'nin sahasında önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

Bakanlık olarak hem sahipsiz hayvanların hem de insanların güvenliğini sağlamak için yerel yöneticilerle çalıştıklarını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"İl müdürlüklerimiz, hayvana şiddetle ilgili hadiselerde bu görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçmekte, gerekli yasal süreci takip etmektedirler. Can dostlarımıza şiddeti kabul etmemiz asla mümkün değildir. Dün sosyal medyaya yansıyan Konya'daki elim hadiseyi de üzülerek takip ettiğimi belirtmek isterim. İl müdürlüğümüz konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, 2 şüpheli tutuklanmıştır. Bir köpeği canice katleden insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isterim."

Kirişci, tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının sahipsiz hayvanlar konusunda ortak sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, hem hayvanların can güvenliğinin sağlanmasının hem de insanların huzurla sokaklarda dolaşmalarının temin edilmesinin önemine işaret etti.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalıştay düzenleyeceğini belirten Kirişci, bu alanda bir yol haritası oluşturulacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, talebi olan yerel yönetimlere hayvan bakımevi yapımı amacıyla ödenek aktardıklarını, 2009'dan bu yana 59 ildeki 88 yerel yönetime 72 milyon lira mali destek sağladıklarını dile getirdi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasıyla ilgili 2017'den bu yana 510 bin 654 hayvan için 36 milyon 500 bin lira mali destek verildiğine dikkati çeken Kirişci, hayvan hakları ihlallerine yönelik olarak ise 2007'den beri toplam 35 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Kirişci, "Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma Seferberliği Programı" kapsamında 2022'de 40 milyon lira olan mali destek miktarının 2023'te 100 milyon liraya çıkarılmasını planladıklarını söyledi.

Sahipli hayvanların da kayıt altına alındığını anımsatan Kirişci, şu bilgileri verdi:

"Hayvanları Koruma Kanunu gereği kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık'a kadar dijital kimliklendirme sistemiyle kayıt altına aldırmak zorundadır. Ancak yılbaşından itibaren 6 aylık yaşa kadar kedi ve köpekler ceza uygulanmadan kayıt altına alınabilecek. 1 Ocak 2021'den bugüne kadar ülke genelinde toplam 580 bin 295 adet sahipli ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alınmıştır."

Kirişci, veteriner hekimlik hizmetlerinin Bakanlığın önemli çalışma alanlarından olduğuna işaret ederek, son 20 yılda hayvancılığın geliştirilmesinde elde edilen başarıda veteriner hekimlerin önemli payı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 18 milyon büyükbaş, 57 milyon küçükbaş, 400 milyon kanatlı, 8 milyon arılı kovan varlığıyla büyük bir hayvan potansiyeline sahip olduğunu belirten Kirişci, "Son 20 yılda büyükbaş hayvan mevcudumuz yüzde 81, küçükbaş yüzde 83,4, kanatlı sayımız yüzde 58,6 artmıştır. 2021 yılında 1 milyon 950 bin ton kırmızı et, 2,3 milyon ton beyaz et, 20 milyar adet yumurta, 23 milyon ton süt, 470 bin ton su ürünleri, 110 bin ton bal üretimimiz gerçekleşmiştir." dedi.

Kirişci, veteriner hekimlerce yıllık 2,5 milyon civarında suni tohumlama yapıldığını dile getirerek şunları ifade etti:

"2023'ten itibaren bu sayıyı daha da artırmamızı sağlayacak yeni bir desteklemeyi hayata geçireceğiz. Suni tohumlamadan doğan buzağılara 200 lira ilave prim ödemesi yapmaya başlayacağız. Ayrıca 2022 düve desteklerimize ilişkin yeni rakamları da burada duyurmak isterim. Düve alım desteği kapsamında, gebe düve destek üst limiti 20 bin liraydı, bunu 40 bin liraya, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limiti ise 12 bin liraydı bunu da 25 bin liraya çıkarmış bulunuyoruz. Düvelerin, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilmesi durumunda, düve veya manda başına fiyatın yüzde 50'sini, diğer tedarik merkezlerinden temin edilmesi durumunda ise yüzde 40'ını hibe olarak ödeyeceğiz. Düve alım desteği müracaatları 1 Aralık 2022 ile 27 Ocak 2023 tarihleri arasında il veya ilçe müdürlüklerince alınacaktır."

Kovid-19 salgınıyla mücadelede veteriner hekimlerin katkılarına da değinen Kirişci, TURKOVAC aşısı başta olmak üzere bu alanda başarılara imza atmış veteriner hekimleri tebrik etti.

Kirişci, Bakanlıkça yetkilendirilecek "tarım müşavirleri" kapsamında yer alacak veteriner hekimlerin önemli çalışmalar yürüteceğini belirterek, "Bakanlık olarak yetkilerimizin bir kısmını, Bakanlığımızın denetimi ve gözetimi altında olması kaydıyla meslek mensuplarına devretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Böylece Bakanlığın iş yükünün azalacağına, bazı iş ve işlemlerin hızlandırılacağına ve meslek mensuplarına ilave istihdam sağlanacağına işaret eden Kirişci, bu konuda yasal düzenleme aşamasına gelindiğini bildirdi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da veteriner hekimlerin hayvan sağlığının yanı sıra toplum sağlığının korunmasında da önemli rol oynadıklarını söyledi.

Veteriner hekimlerin gıda güvenliği, biyogüvenlik, biyoçeşitlilik ve antimikrobiyal dirençlilik gibi dünyanın en acil sorunlarının çözümüne katkıda bulunduklarını dile getiren Eroğlu, "Toplum sağlığı açısından stratejik konumu ve vazgeçilmezliği ile veteriner hekimlik ülkemizde de hak ettiği yere taşınmalı, sağlık hizmetleri sınıfında bulunan veteriner hekimler mesleki haklar açısından beşeri sağlık meslek grubuyla birlikte değerlendirilmelidir." diye konuştu.