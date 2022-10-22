Geleneksel bitkisel üretim için faizsiz kredi limiti 2 katına çıktı

"Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, geleneksel (yaygın) bitkisel üretim konusunda, 200 bin liraya kadar kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Değişiklik öncesinde faizsiz kredi imkanı, 100 bin liraya kadar olan krediler için sağlanıyordu.