Hayvan pazarları neden kapandı, bir anda Türkiye genelinde bütün hayvan pazarlarında yeller esmeye başladı, sebebi nedir, soruları başta hayvan yetiştiricileri olmak üzere birçok kişi tarafından merakla soruluyor.

Hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı İç Anadolu, Erzurum, Kars, Manisa gibi illerde hayvan pazarları bir anda kapatıldı. Peki, neler oluyor? Hayvan pazarları neden kapandı?

HAYVAN PAZARLARI NEDEN KAPANDI?

Hayvan pazarları şap hastalığı yüzünden kapandı. Son olarak Manisa Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama, hayvan pazarlarının neden kapandığını gösteriyor.

İlimiz Turgutlu, Akhisar ve Kula İlçelerinde Şap Hastalığı görülmesi, İlimiz çevresinde İzmir, Uşak, Balıkesir, Kütahya ve Denizli illerinde şap hastalığının yaygın olarak seyretmesi ve İlimizde görülen mihrakların kısa sürede kontrol altına alınarak yayılmasının önlenmesi amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4. Maddesi ve Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik kapsamında 21.12.2015 tarih ve 2015/04 Karar Numaralı İlimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu karan ile canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketleri ile hayvan giriş ve çıkışlarının durdurulmasına ve İlimiz Sarıgöl, Salihli ve Şehzadeler İlçelerinde bulunan hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verilmişti.

Alınan kararlar doğrultusunda hareket edilerek Şap Hastalığı bulunan İlçelerimizde hastalıkların kontrol altına alınmış olması nedeniyle ve İlçe Müdürlüklerinden alınan raporlar doğrultusunda yeni bir hastalık ihbarı olmaması, hastalık görülen işletmelerde hastalığa yakalanan hayvanların iyileşmesi, bu bölgelerde dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması ve özellikle mihrak bölgeleri olmak üzere tüm il genelinde aşılama çalışmalarına etkin şekilde devam edilerek toplam büyükbaş hayvan varlığının %70 oranında aşılanması nedeniyle İlimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Vali Yardımcısı Mehmet YÜCE başkanlığında 29.01.2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1.İlimizde hastalık görülen yerlerin koruma ve gözetim bölgeleri dışında kalan bölgelerde, canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketlerine uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına,

2.Kordon ve karantina işlemlerine sadece hastalık mihraklarının bulunduğu koruma ve gözetim bölgelerinde uygulanmasına, buralarda 'Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik' ve '2015/04 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi' kapsamında her türlü tedbirlerin alınmasına, iş ve işlemlerin ilgili yönetmelik ve genelge çerçevesinde yürütülmeye devam ettirilmesine,

3.ilimiz Sarıgöl, Salihli ve Şehzadeler İlçelerinde bulunan kapalı ruhsatlı hayvan pazarlarının açılmasına, İlçe Müdürlüğünden görevlendirilen Veteriner Hekimlerce, pazarlara satış amacıyla getirilen hayvanların evraklarının dikkatlice incelenmesi ve sağlık kontrollerinin hassasiyetle yapılarak pazara kabul edilmesine,

4.Yeni oluşabilecek Şap Hastalığı ihbarlarının İlçe Müdürlüklerince ivedi şekilde değerlendirilip, oluşan mihraklarda Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik gereği dezenfeksiyon işlemlerinin ve tüm idari ve fenni tedbirlerin uygulaması, mihrak bilgilerinin ve aşılamaların TÜRKVET kayıt sistemine girilmesine,

5.Tüm il genelinde, aşılama çalışmalarının mesai mefhumu gözetilmeksizin devam ettirilmesine, en kısa sürede programın tamamlanmasına,

6.Mihrakların bulunduğu koruma ve gözetim bölgelerinden hayvanların sadece kesilmek üzere mezbaha ve kombinalara sevkine izin verilmesine, kesimi yapılmayan hayvanların mezbaha ve kombina dışına çıkışına izin verilmemesine,

Oy Birliğiyle karar verilmiştir.

YOZGAT TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yozgat İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda il genelindeki canlı hayvan pazarları süresiz olarak kapatıldı. Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, çevre illerde besi hayvanlarında şap hastalığının görülmesi nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Tarım müdürlüğünden konu hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Selvi, çevre illerde belirtilerin başlamasından dolayı tedbir amaçlı canlı hayvan pazarlarının süresiz kapatıldığını belirtildiğini bildirdi.

"Yozgat’ımızda şu an hastalık yok ama aşılamalar başladı, tedbir amaçlı" diyen Selvi, şunları kaydetti:

"Depremde oldu, afet var, memurlarımızın, veterinerlerimizin çoğu deprem bölgesine gitti, oradaki hayvanlar için, orada yapılacaklar işler için. İlimizde de şu an aşılama başladı. Bu aşılama süresinde de üyelerimiz, hayvancılarımız bize de geliyor, diyorlar ki; pazarlar niye kapandı, niye alım-satım yapamayacağız? En güzeli tedbir almak, tedbiri güzel bir şekilde alırsak, güzel bir şekilde evimizdeki hayvanlarımızı değerlendiririz. Hastalık girmeden biz bu işi başta çözeriz. Onun için sabırlı olacağız, hayvanlarımızı aşılattırıp veya sevkiyat yaparken aşılı, belgeli, güzel sistemli bir şekilde bu işi yürütmemiz lazım. Bütün üyelerimize, hayvancılarımıza öneride bulunuyorum, biz de içinde dahiliz, hayvancılık yapıyoruz, şimdi hastalık bir girdiği zaman Allah vermesin soruyoruz çevre ilerden, daha ağır bir şap girdiği zaman hayvan fiyatları yüksek, bir hayvanım maliyeti çok, ondan dolayı evimizde güzel bir şekilde sabırlı bir şekilde bu hayvanları bir hastalığa yakalatmadan tedavilerini, aşılarını yaptırıp, ondan sonra sahaya çıkmamız lazım."

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm hayvan pazarlarının çevre illerde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi.

Şap hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında ilkbahar şap aşılama kampanyasının başlatıldığı anımsatılan açıklamada, çevre illerdeki hastalık çıkışı da göz önünde tutularak büyükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama çalışmaları konusunda tüm yetiştiricilerin hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Şükrü Ayan'dan aldığımız bilgelere göre Yozgat bölgesinde herhangi bir hastalık belirtisi ya da vaka bulunmamakta lakin çevre illerde yaşanan vakalardan ötürü bölgenin yetiştiricisinin zarar görmemesi adına komisyonda karar alındı. Tedbirlerin azami süre ile bir ay süreceği tarafımıza aktarıldı.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BİR HASTALIKTIR ?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır.

ŞAP HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

İçi su dolu kabarcıklar ile başlar. Diğer belirtiler arasında ise topallık, uyuşukluk, iştah kaybı ve sütten kesilme yer alır. Hastaların ağızlarından ip gibi salya akar, ateş 40 -41 C, ağız şapırdatması, dilinde, dişetlerinde, dudağın iç kısmında mercimek veya fındık büyüklüğünde su keseleri (veziküller) görülür.

ŞAP HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDİR ?

Şap hastalığının etkenine direkt tedavi uygulanmıyor ancak yan etkilerden dolayı oluşan enfeksiyonların tedavisi gerçekleştiriliyor. Ölüm oranı düşük olan şap hastalığında, ağızdaki yaralar için karbonatlı, sodalı su ve sirkeyle ağız içi yıkanıyor. Ayaklara dezenfektan uygulanıyor.

HAYVAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hayvan pazarları, şap aşılama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeniden açılacak.