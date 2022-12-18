Karadeniz'de hamsi bolluğu

Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçıların limana dönmelerinin ardından hamsiler önce kasalara alındı, sonra buzlanarak tırlara yüklendi.

Tırlara yüklenen balıklar Samsun'a götürülmek üzere yola çıktı.

Balık bolluğu haberini alan ilçe sakinleri ise limana akın etti. Balıkçılar vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.

Öte yandan limana yaklaşık 100 ton hamsi geldiği öğrenildi.

Balıkçı gemisinin kaptanı Muhammed Önder, AA muhabirine, 1500 kasa hamsi avladıklarını ifade etti.

Hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Önder, "Hamsi bolluğu geç başladı. Cide'de birkaç gün daha bu bolluk sürecek gibi görünüyor." dedi.

Limana balık almaya gelen Utku Can ise "Hamsi bolluğu yaşanıyor. Bizler de halk olarak bundan istifade ediyoruz. Kaptan ve balıkçılara teşekkür ediyorum." dedi.