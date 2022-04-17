Kars için zirai don uyarısı yapıldı

Kağızman ilçesinde üretilip yurt dışına ihraç edilen "Kağızman kayısı"sının ağaçlarının açtığı çiçekler, etkili olan kar yağışlarının ardından kar altında kaldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, 2021 yılının kurak geçtiğini 2022'de de yağışların yoğun olduğunu söyledi.

Ertaş, son günlerde bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle bahçelerin zirai don riskiyle karşı kaşıya kaldığını, bu nedenle çiftçilerin dikkatli olmasını istedi.

Mart ve nisan aylarında da karın etkisini sürdürdüğünü ifade eden Ertaş, "Son günlerde yağan kar 25-30 santimetre civarında, Iğdır ve Kağızman'da meyvecilik yapılan bölgelerimizde ağaçların çiçek açma dönemine denk gelmesiyle birçok üreticimiz bundan zarar görebilir." dedi.

Nisan ayında çiçek açan ağaçlarda olası don durumunda kayıplar beklediklerini aktaran Ertaş, şöyle konuştu:

"Kayısı ve erik ağaçları zirai donla karşı karşıya, havalar ısınmadan çiçeklere olan zararı ortaya çıkmayacak ama tahminlere göre yüzde 50 zarar bekliyoruz. Sert bir don olursa çok yüksek rakımdaki ağaçları da etkileyebilir. 2021'in kurak geçmesinden dolayı birçok çiftçi ekonomik anlamda sıkıntı yaşadı. Tarım ve Orman Bakanlığından TARSİM sigortalarını uygun fiyata taksitlendirme yöntemine gitmesini istiyoruz. Üreticimiz son yıllardaki kuraklıktan dolayı olumsuz etkilendi, zirai dondan da zarar görürse daha olumsuz durumlar yaşayabilir. Çiftçilerimizin bahçelerinde lastik, ot, saman yakarak düşecek olan donu engelleyebileceklerini düşünüyorum. Geçmiş yıllarda böyle durumlar oldu. Böyle bir kar en son 2007'de yağmıştı, 2014 yılında ağaçlar çiçekteyken don olayı yaşanmıştı, soğuk hava bir çok ağacı yakmıştı, çiftçilerimiz mahsul alamadı. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun inşallah en az zararla bu olayı atlatırız."

Meteoroloji de bölgede etkili olan kar ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle üreticileri zirai don riskine karşı uyardı.