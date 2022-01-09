Market fiyatları ucuzlayacak: KDV kaldırılacak

Hükümetin hem dar gelirliler hem de reel sektörü rahatlatmaya yönelik attığı ekonomik adımlara yenisi ekleniyor. Gıda ve temizlik gibi bazı ürünlerde KDV kaldırılacak. Böylece bunlar ucuzlayacak ve vatandaş rahatlayacak. Başta ihracatçılar olmak üzere sektörlerin KDV iadelerine ilişkin süreçleri hızlandırılacak.

ORANLAR SADELEŞECEK

Farklı oranlarda alınan KDV'nin sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi, KDV istisnalarının çerçevesinin yeniden belirlenmesi, bazı ürünlerde KDV'nin kaldırılması ve özellikle ihracatçıların iade süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. AK Parti ekonomi kurmayları da; halen mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanan yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 1'lik KDV oranlarının sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi formülü üzerinde durulduğunu kaydetti. Bu durumda perakende satışlar için üç farklı oran yerine tek oran, toptan satışlarda da farklı oranlar yerine tek KDV uygulanabileceğini dile getiren AK Parti kaynakları "Burada sadeleştirmeye gidilmesi ile bazı beyannameler de birleştirilmiş olacak. Yüzde 18 olan üst sınırın düşürülmesi de gündeme gelebilir. Bazı kalemlerde KDV'nin tamamen kaldırılması söz konusu olacaktır" dedi

ETİKETLERE YANSIYACAK

AK Parti'nin ekonomi kurmayları, vatandaşın temel gıda ve ihtiyaçlarından kesilen KDV'nin kaldırılmasının hayata geçmesi ile bazı ürünlerin fiyatlarına, bu adımın indirim olarak yansıyacağına dikkat çekti. Hangi ürünlerde KDV'nin kaldırılacağı veya istisna kapsamına alınacağı konusunda Maliye Bakanlığının etki analizi çalışması devam ediyor. AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı da Bakanlığın yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından "Katma Değer Vergisi'nde sadeleştirmeye ve indirime gidiliyor. Bu indirim etiketlere de yansıyacak" şeklinde duyurdu. AK Parti kaynakları, başta ihracatçılar olmak üzere sektörlerin KDV iadelerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması ile de firmaların finansman sıkıntısının çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: Türkiye