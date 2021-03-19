Nohut ihracatı giderek artıyor

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, nohutta artan üretim sayesinde ülke net ihracatçı konumuna geldi.

Nohutta son 5 yılda yaklaşık 322 milyon 908 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl nohut ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 77 milyon 671 bin dolara yükseldi. 121 ülkeye yaklaşık 134 bin ton nohut ihraç edilirken en çok dış satım 14 milyon 643 bin dolarla Pakistan'a yapıldı. Bu ülkeyi İtalya ve Almanya takip etti.

Nohutta son 5 yılda yaklaşık 318 milyon 831 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçti. 2020'de ithalat bir önceki yıla göre yüzde 32,9 yükselerek 16 milyon 893 bin dolara çıktı. Meksika'dan 9 milyon 792 bin dolarlık nohut ithalatı yapılırken, bu ülkeyi 2 milyon 803 bin dolarla Hindistan izledi.

Nohutta 5 yılda toplam 641 milyon 739 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu. Nohut ihracatı, geçen yıl 77,7 milyon dolarla ithalatın yaklaşık 4,6 katı olarak gerçekleşti. Son 9 yıllık dönem dikkate alındığında 2019'dan itibaren nohut ihracatının ithalatı geçmesi dikkati çekti.

AA