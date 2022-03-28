O genel müdür görevden alındı
Ete gelen yüzde 48'lik zamdan sonra "Çok uzun kuyruklar oluyordu. Bu nedenle fiyatları artırdık" şeklinde açıklama yapan ve büyük tepki toplayan Osman Uzun'un yerine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak Mustafa Kayhan getirildi.
Tarım-Gıda-Çiftçi 28.03.2022, 18:51
Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Gündem olan bu fiyat artışının ardından kurumun Genel Müdürü Osman Uzun ise zam gerekçesini, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık" sözleriyle açıklamıştı. Bu sözler kamuoyunun tepkisi çekmişti.
Osman Uzun'un yerine genel müdürlük görevine Mustafa Kayhan getirildi.
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