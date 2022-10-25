Pancar üreticisine müjde
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.
Tarım-Gıda-Çiftçi 25.10.2022, 16:04
Bakan Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.
Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
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