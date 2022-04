Ramazanda kesilen her hayvan için 2 bin 500 lira verilecek

Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak.

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında ramazan ayına yönelik kırmızı et piyasasının düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla 2 Nisan-1 Mayıs dönemini kapsayan ramazan ayında ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödenecek. Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında gerçekleştirilecek.

Sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacak ve yaptırılacak.

Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal, ESK tarafından hazırlanacak ve Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Genel Müdürlüğüne (HAYGEM) gönderilecek. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumlu olacak.

HAYGEM, ESK'den gelen icmali, kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerin hesabına aktaracak.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılacak.

Ramazanda ucuz et imkanı

Yetiştiricilere konuya ilişkin destekleme ödemeleri, icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankasına iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

Ödenen tutarın yüzde 0,2'si komisyon olarak Ziraat Bankasına ayrıca ödenecek.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek.

Karar hükümlerinin yürütmesi Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı et piyasasında fırsatçılığı ve fiyat artışlarını önlemek, ramazanda evlere ucuz et girmesini sağlamak amacıyla bazı adımlar atılacağını açıklamıştı. Elinde kesimlik hayvanı olanlardan bunların satın alınmasıyla ucuza et satışının yapılacağını belirten Erdoğan, "Ramazan ayında istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda eti, kıymayı, kuşbaşını verelim." ifadesini kullanmış, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye de gerekli çalışmalar için talimat vermişti.