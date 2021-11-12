Resmi Gazete'de yayınlandı: Çiftçiye dev destek

Gıdada artan fiyatlar ve enflasyonla mücadelede tarımsal üretim teşvikleri önemli rol oynayacak. Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, çiftçilere yapılacak ödemeler belli oldu. Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil çiftçilere, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira ödenecek. Çeltik, kütlü pamuk için 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 lira, patates, soya için 38 lira destek verilecek.

KOVANLARA 30 TL

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı arı yetiştiricilerine kovan başına 15 lira destek verilecek. Orman yangınlarından zarar gördüğü tespit edilen arıcılara ise arılı kovan başına 30 lira ödenecek. Çam balında üretim alanları zarar gören yetiştiricilere de kilogram başına 30 lira telafi ödemesi yapılacak. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira ödenecek. Fındıkta dekar başına 170, zeytinde 100 lira ödenecek. Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek.

BUZAĞI BAŞI 370 LİRA

Hayvancılıkta, aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta buzağı için hayvan başına 370 lira, kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından doğan buzağıları için 600 lira, dişi manda başına 225 lira ödenecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van’da doğan buzağılar için ek 100 lira ödeme yapılacak. Onaylı Süt Çiftliği Sertifikalı işletmelerdeki tüm sığırlar için ilave 100 lira verilecek.

ÇOBAN İSTİHDAMINA 6 BİN LİRA KATKI

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecek. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi’ne kayıtlı 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek. Ödemeler 12 aylık hizmete bağlı eşit iki dilim halinde yapılacak.

Soğana 19 lira mazot ödemesi

Karar kapsamında çiftçilere, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira destek ödemesi yapılacak. Dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 25 lira destek verilecek.

Sertifikalı patatese 100 lira

Yurt içi sertifikalı tohum kullananlara da destekler arttı. Buna göre susam için 4 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 16 lira, kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 lira, nohut için 20 lira, patates için 100 lira, yer fıstığı için 17 lira ödenecek. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için dekara 24 lira olacak. Sertifikalı bahçe tesisi için de dekar başına 400 lira ödenecek.

KİMLER YARARLANACAK?

- Desteklemelerden, ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olanlar,

- Belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilenler,

- Yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

- Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.

- Yem bitkileri ekimi yapan üreticilere de ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.