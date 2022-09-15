Rusya, Ukrayna tahıllarının yoksul ülkelere gönderildiğine dair tablo istiyor

Zaharova, haftalık basın toplantısında Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatları ve tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin Ukrayna'dan tahıl sevkiyat yapılan ülkelerle ilgili Batı'da ve Rusya'da dile getirilen farklı rakamlara ilişkin sorduğu soru üzerine Zaharova, taşınan bu ürünlerin AB ülkelerine ulaştıktan sonra Batı'nın yoksul diye nitelendirdiği Asya, Afrika ülkelerine yeniden gönderilmesinin mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Zaharova, "Öyleyse, Batı için bu uygunsuz durumdan bariz bir çıkış yolu var. Bir tablo yayınlasınlar. Geminin İtalya'ya ulaştığı, İtalya için ne kadar tahıl indirdiği, devamında hangi diğer ülkelere gittiğine dair sıradan bir tablo yapılabilir. Daha kolay ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

Bunu öğrenmenin çok ilginç olacağını söyleyen Zaharova, bu lojistik tabloya ek olarak, farklı ülkelere yeniden dağıtım yapan bu lojistik türüyle uğraşan Amerikalı operatörlerin gelirlerini içeren bir tablonun da yayımlanmasını önerdi. Zaharova, "En yoksul ve en muhtaçlara yiyecek dağıtmak için ne kadar uğraştıkları çok ilginç." diye konuştu.

"Rusya'dan Karadeniz'e ulaşan amonyak boru hattını Ukrayna aylar önce kapattı"

Birleşmiş Milletler (BM) arasında varılan tahıl anlaşmasının Rusya açısından şu ana kadar somut bir sonucu olmadığını belirten Zaharova, Rus tahıl ürünleri ve gübrelerinin ihracatına yönelik ödemeler, nakliye ve sigorta ile ilgili sorunların devam ettiğini söyledi.

Tahıl anlaşması içerisinde amonyak ihracatının da yer aldığını ifade eden Zaharova, Rusya'dan Karadeniz'e Ukrayna üzerinden ulaşan amonyak boru hattına ilişkin bilgi verdi.

Zaharova, "Bu boru hattı aylar öncesinden Ukrayna tarafından bloke edildi." dedi.

Batı'daki herkesin tarım ürünlerinin teslimatı konusunda bu kadar endişeliyse ve hasadın gelecek yıl olabilmesi için en azından bu yıl gübre verilmesi gerektiğini kaydeden Zaharova, "Öyleyse Kiev rejiminin küratörleri, amonyak ihracatı için engelleri kaldırmak da dahil olmak üzere anlaşmanın bu bölümünün yerine getirilmesini Zelenskiy yönetimindeki adamlarından sağlasın." diye konuştu.

Zaharova, Rusya'dan amonyak ihracatının önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti.

BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla, AA'ya verdiği röportajda, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında bölgeden Rus menşeli mutabakata karşılık gübre ve amonyak sevkiyatının gerçekleşmemesine ilişkin, "Sevkiyatın yapılmamasının arkasındaki sorun Ukrayna limanlarından gelecek olan gübre ve amonyağın aslında Rus menşeli olması. Çatışma süreci yaşanmadan önce sevkiyatta Rusya'dan Ukrayna'ya uzanan bir boru hattı kullanılıyordu ve amonyak, bu boru hattından Ukrayna'daki limandaki depoya geliyor ve ardından Karadeniz'den sevk ediliyordu ancak çatışma nedeniyle bu durdu." ifadelerini kullanmıştı.