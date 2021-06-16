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Safkan Arap tayları açık artırmaya çıkıyor

Tay başına geçici teminatın 5 bin lira olduğu ihale, 6 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak.

Tarım-Gıda-Çiftçi 16.06.2021, 09:22 16.06.2021, 09:53
Safkan Arap tayları açık artırmaya çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 74 baş safkan Arap tayı açık artırma usulüyle satılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2019-2020 doğumlu 33 baş dişi ve 41 erkek olmak üzere toplam 74 baş safkan Arap tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu ihale, 6 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak.

Tay başına geçici teminatın 5 bin lira olduğu ihaleye ilişkin şartname, TİGEM, Sultansuyu ve Karacabey tarım işletmelerinde görülebilecek.

AA

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