Serası fırtınada zarar gören çiftçilere yüzde 70 hibeli naylon desteği verilecek

Belediyeden yapılan açıklamada, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, şiddetli rüzgar ve yağış sonrası kırsalda seraları zarara uğrayan çiftçilere, kötü hava koşullarına dayanıklı yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği verilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Kent genelinde 6 ilçede 146 çiftçiye ait 78 bin 277 metrekare alandan oluşan 250 seranın hasar gördüğü vurgulanan açıklamada, en çok hasarın Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşandığı aktarıldı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasar tespit tutanağı düzenlenen 146 çiftçiye, sera naylonu dağıtımına başlandığı bildirilen açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve yağıştan seraları zarar gören çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu dağıtımı, İzmit ilçesi fuar alanındaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor. Çiftçilere can suyu olacak destek kapsamında 13,5 metreye 46 metre ebadındaki, 36 aya kadar ekonomik ömrü olan birer top sera naylonu teslim edilmeye başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, bu yıl 300 çiftçiye tamamı hibe sera naylonu ve yüzde 50 hibeli modern sera desteği sağlandığı, modern seraların kurularak üretime hazır halde üreticilere teslim edildiği, çiftçilere yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlandığı kaydedildi.