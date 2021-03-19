Siirt fıstığı Almanya'da raflarda yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında kurulan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'nin 2017'de hizmete girmesiyle önemli mesafe kat edildi.

Yurt içinde büyük market zincirleri ve online satış siteleriyle hijyen ortamda hazırlanan ürünler tüketiciye ulaşırken geçen yıl Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kendi markasıyla Almanya'ya 7 ton fıstık ihracatı yapıldı.

Tesiste yüksek kalite standartlarında paketlenen ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan ürünler, ilk olarak raflarda yerini aldığı ülke olan Almanya'da da ilgi gördü.

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Sorumlusu Erol Avcı, AA muhabirine, 4 yıl önce 10 milyon avroya mal olan Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi ile büyük avantaj elde ettiklerini söyledi.