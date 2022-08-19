"Tahıl koridoru verimli çalışıyor"
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşması sayesinde tahıl koridorunun verimli bir şekilde çalıştığını belirtti.
Tarım-Gıda-Çiftçi 19.08.2022, 17:11 19.08.2022, 17:47
Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bugün Odessa Limanı'nda ağırladıklarını bildirdi.
Guterres ile gemilerin tahıl ile yüklenmesi sürecini incelediklerini aktaran Kubrakov, "Karadeniz tahıl girişimi nedeniyle tahıl koridorunun verimli çalıştığını güvenle söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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