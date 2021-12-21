Tarım enflasyonu rekor seviyeye çıktı

Türkiye'de çiftçilerin üretimini yaptıkları ürünlerin hazırlığındaki girdi maliyetlerini (tohum, gübre, kesif yemler, tarımsal ilaçlar, fide ve fidan gibi) ölçen Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Ekim ayında %4,17artarken yıllık ise %29,58 oranında artış gösterdi.

Endeks ölçümündeki en yüksek maliyetlere ulaşan fiyatlarda Ekim ayında bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %2,37, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %4,46 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %23,17, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %30,64 artış yaşandı.

Bu yıl içinde fiyat artışının en yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %90,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %43,94 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Yurt içinde döviz kurunun Kasım ve Aralık ayında hızlı yükseliş göstermesi nedeniyle Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinin son aylarda daha da yükselmesi bekleniyor. Özellikle gübre, yem ve tarımsal ilaçlarda ithal ürünler olmaları nedneiyle fiyat artışlarının daha yüksek olması bekleniyor.