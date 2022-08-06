Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandığını belirterek, "24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlığınca yürütülen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, "8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.