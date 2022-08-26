Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756,6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, destek ödemelerinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 439 milyon 169 bin 491 lira, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği kapsamında 278 milyon 528 bin 500 lira, Toprak Analizi Desteği kapsamında 1 milyon 550 bin 240 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 31 milyon 847 bin 131 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 4 milyon 296 bin 478 lira, Yem Bitkileri Desteği kapsamında 995 bin 551 lira ve Ek Girdi Desteği kapsamında 304 bin 777 lira ödeme yapılacak.