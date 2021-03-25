Tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında çevrim içi düzenlenen LEADER Projesi (Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması) için 15 ildeki yerel eylem gruplarının (YEG) kurulmasına yönelik tanıtım toplantısına katıldı.

Ülkelerin tarımsal üretimde kendine yetebilmesi ve kalkınmanın genel anlamda sağlanabilmesi için kırsal alanın hayati önem taşıdığını belirten Pakdemirli, bu alana yapılacak her türlü yatırımın kalkınmayı hızlandıracağını söyledi.

Pakdemirli, Türkiye'nin kalkınmasının, kırsalın kalkınmasından geçtiğine dikkati çekerek, "Biliyoruz ki kırsalın kalkınması, tarım ve gıda sektörünün kalkınması demektir. Tarım ve gıda sektörünün kalkınması da ekonominin ve bağlı olarak ülkenin kalkınması demektir. Dolayısıyla tarımın, gıdanın, suyun ve ormanın olduğu Bakanlığımızda, ortak buluşma noktamızda 'kırsal' vardır." dedi.

Bakanlık olarak, kırsal kalkınmanın etkinliği ve sürdürülebilirliği için birçok milli program geliştirdiklerine işaret eden Pakdemirli, başta IPARD olmak üzere uluslararası programlarla iş birliği içinde başarılı projelere imza attıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, kırsalda üretimi artıran, katma değer sağlayan ve istihdamı büyütmeyi hedefleyen çok sayıda desteği ve teşvik programını hayata geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY ve IPARD hibeleri dahil bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu destekler sayesinde kırsalda reel olarak yaklaşık 50 milyar liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu."

AA