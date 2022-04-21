Tarımsal girdi fiyatlarında yüzde 80'in üzerinde artış oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 16,69, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,5, Şubat 2021'e göre yüzde 80,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,85 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,6, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 17,69 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 86,59 artış görüldü.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 27,91 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 138,11 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 121,77 ile enerji ve yağlar olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grupta daha düşük, 3 alt grupta daha yüksek değişim görüldü.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,62 ile makine bakım masrafları ve yüzde 5,5 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,75 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 31,15 ile hayvan yemi olarak hesaplandı.

Bir önceki aya göre gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 0,41, veteriner harcamaları yüzde 0,21 azalış gösterdi.