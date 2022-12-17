TARSİM: Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız

Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM), Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerin yanında olunduğu bildirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamada, geçen günlerde Kumluca ve Finike’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel afetinden ötürü, bölge halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması temennisinde bulunularak, "Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel afetinin ardından sigortalılardan aldıkları ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarına hemen başlanıldığı, eksper organizasyon çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen sel felaketinin ardından toplamda 1.962 ihbar alınmıştır. Yapılan ihbarların hızlıca değerlendirilmesini teminen, TARSİM tarafından görevlendirilen 36 ekip hızlıca hasar tespit işlemlerine başlamıştır. 17 Aralık Cumartesi günü itibarıyla 862 dosyanın işlemleri tamamlanmış, 1.100 dosyanın hasar tespit işlemleri ise devam etmektedir. Hasar tespit incelemeleri tamamlanan ve örtü, teknik donanım ve konstrüksiyon için kesin ekspertiz yapılan dosyaların ödemesi, 23 Aralık Cuma gününe kadar tamamlanacaktır.

Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimizin, 7/24 hizmet sunan '0850 250 82 77' numaralı Çağrı Merkezi, TARSİM Mobil ve 'www.tarsim.gov.tr' aracılığıyla hasar ihbarlarını gerçekleştirebileceğini hatırlatıyor; poliçesi olmayan üretici ve yetiştiricilerimizin ise beklenmeyen anlarda ve şiddette meydana gelen afetlere karşı önlemlerini zamanında almalarını ve tarım sigortasını ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz.”