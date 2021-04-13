Tavşan Yüreği zeytinine coğrafi işaret logo

Antalya'ya özgü "Tavşan Yüreği" adındaki zeytin, coğrafi işaret logosuyla satışa sunulacak.

Borsa Başkanı Ali Çandır, imza töreninde, "Tavşan Yüreği" zeytininin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bölgeye has önemli bir zeytin çeşidi olduğunu belirtti.

"Coğrafi işaret etiketi, üreticiler için değerli bir araç"

Coğrafi işaret belgesinin, ürünün kalitesinin korunması, ürünün izlenebilirliği ve sahte ürünlerin önüne geçmek için önemli bir belge olduğuna değinen Çandır, "Coğrafi işaret etiketi, bir ürünün sahteciliğe karşı korunmasını, pazarda ürün farklılaştırmasını ve rekabet avantajını sağlayan üreticiler için değerli bir araçtır. Hem üreticimizi korumak hem de tüketicinin yanıltılmasına engel olmak için bu belgeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

AA