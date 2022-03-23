Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Verilere göre, tüketici güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,9 oranında arttı; Şubat ayında 71,2 olan endeks, Mart ayında 72,5 oldu.