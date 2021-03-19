Türkiye en fazla fındığı İtalya'ya sattı

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geride kalan 6 aylık zamanda 100'ün üzerinde ülkeye fındık ihraç edildi.

Türkiye 1 Eylül 2020 - 28 Şubat 2021 döneminde 159 bin 439 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 124 milyon 964 bin 555 dolar gelir sağladı.

2019-2020 sezonunun aynı döneminde ise 219 bin 960 ton ürün satışı yapılmış, 1 milyar 435 milyon 489 bin 346 dolar gelir elde edilmişti.

En fazla ihracat İtalya'ya

Türkiye'nin en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya ve Fransa oldu. İtalya'ya 37 bin 60 ton satıştan 278 milyon 632 bin 501 dolar kazanç sağlandı.

Bu ülkeyi, 35 bin 450 ton fındık ihracatı karşılığı 239 milyon 536 bin 232 dolar ile Almanya ve 10 bin 230 ton fındık karşılığında elde edilen 73 milyon 148 bin 373 dolar gelirle de Fransa izledi.

Nepal'e 1 kilogramlık fındık ihraç edildi

Türkiye, geçen sene en az fındık satışını Nepal'e yaptı.

Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 1 kilogram olurken, 1 dolar gelir elde edildi.

Nepal'i 19 kilogram ile Mozambik ve 20 kilogramla da Nijer takip etti.

Son yıllarda Türkiye'nin en büyük fındık pazarlarından biri haline gelen Çin'e bu sezonun 6 ayında 5 bin 590 ton ürün gönderilirken, karşılığında da 43 milyon doların üzerinde kazanç sağlandı.