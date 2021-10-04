Üretici fiyatları enflasyonun iki katından fazla arttı
Aylık bazda yüzde 1,55 artan yurt içi üretici fiyat endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,96 yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksindeki artış gelecek aylarda enflasyon rakamlarına yansıyacağı için tablo gittikçe daha da karamsarlaşıyor.
Türkiye İstatistik Kuru (TÜİK), eylül ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini paylaştı.
Buna göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Eylül 2021
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2021
Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %43,68 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,39, imalatta %43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,10, su temininde %30,15 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %51,62, dayanıklı tüketim malında %29,25, dayanıksız tüketim malında %30,48, enerjide %62,38, sermaye malında %26,33 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2021
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,36 azalış, imalatta %1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,34, su temininde %3,18 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,56, dayanıklı tüketim malında %2,73, dayanıksız tüketim malında %0,97, enerjide %1,87, sermaye malında %1,98 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Eylül 2021
Kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 102,01 artış
Yıllık en düşük artış; %9,81 ile giyim eşyası, %11,16 ile deri ve ilgili ürünler, %12,04 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %102,01, ana metaller %91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2021
Aylık azalış; %4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları %4,49, kömür ve linyit %4,00, kok ve rafine petrol ürünleri %3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.