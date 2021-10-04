Üretici fiyatları enflasyonun iki katından fazla arttı

Türkiye İstatistik Kuru (TÜİK), eylül ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Eylül 2021







Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2021







Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %43,68 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,39, imalatta %43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,10, su temininde %30,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %51,62, dayanıklı tüketim malında %29,25, dayanıksız tüketim malında %30,48, enerjide %62,38, sermaye malında %26,33 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2021







Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,36 azalış, imalatta %1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,34, su temininde %3,18 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,56, dayanıklı tüketim malında %2,73, dayanıksız tüketim malında %0,97, enerjide %1,87, sermaye malında %1,98 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Eylül 2021





Kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 102,01 artış

Yıllık en düşük artış; %9,81 ile giyim eşyası, %11,16 ile deri ve ilgili ürünler, %12,04 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %102,01, ana metaller %91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2021







Aylık azalış; %4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları %4,49, kömür ve linyit %4,00, kok ve rafine petrol ürünleri %3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Eylül 2021

