Yumurta üretiminde cüzi artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi %22,9, kesilen tavuk sayısı %22, tavuk yumurtası üretimi %0,8 artarken hindi eti üretimi %7,5 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi %0,6 artarken kesilen tavuk sayısı %1,7, tavuk yumurtası üretimi %2,6, hindi eti üretimi %20,6 azaldı.

Ağustos ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi %18,9 artarak 192 bin 522 ton olarak gerçekleşti. Kesilen tavuk sayısı %20,1 artarak 109 milyon 59 bin adet oldu. Tavuk yumurtası üretimi %5,8 artarak 1,6 milyar adet oldu. Hindi eti üretimi %15,8 artarak 4 bin 779 ton olarak gerçekleşti.

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