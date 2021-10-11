Yumurta üretiminde cüzi artış
Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,8 arttı. Ancak 8 aylık veriler, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 2,6 azaldığını ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi %22,9, kesilen tavuk sayısı %22, tavuk yumurtası üretimi %0,8 artarken hindi eti üretimi %7,5 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi %0,6 artarken kesilen tavuk sayısı %1,7, tavuk yumurtası üretimi %2,6, hindi eti üretimi %20,6 azaldı.
Ağustos ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi %18,9 artarak 192 bin 522 ton olarak gerçekleşti. Kesilen tavuk sayısı %20,1 artarak 109 milyon 59 bin adet oldu. Tavuk yumurtası üretimi %5,8 artarak 1,6 milyar adet oldu. Hindi eti üretimi %15,8 artarak 4 bin 779 ton olarak gerçekleşti.
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