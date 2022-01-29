Zirai dondan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte zirai don nedeniyle bazı biber, muz, kabak, domates ve avokado seralarında hasar oluştu.

Bunun üzerine ekipler, seralarda hasar tespit çalışması başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nevzat Zayim, ekiplerle üreticilerin zararlarını tespit ettiklerini belirterek, "Tespit çalışmalarımızı ilgili yerlerle paylaşacağız. Ciddi soğuklar var. Bu soğuklar belki son 50 yılda bölgede görülmedi. Ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.