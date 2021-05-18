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Tek bir ülkeye sınırı olan ülkeler

GENEL 18.05.2021, 15:48
Tek bir ülkeye sınırı olan ülkeler
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Dünya genelinde ülkelerin büyük çoğunluğu çok sayıda komşuya sahipken bazı nadir ülkelerin sadece tek ülkeye sınırı bulunuyor.