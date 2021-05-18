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Tek bir ülkeye sınırı olan ülkeler
GENEL
18.05.2021, 15:48
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Dünya genelinde ülkelerin büyük çoğunluğu çok sayıda komşuya sahipken bazı nadir ülkelerin sadece tek ülkeye sınırı bulunuyor.
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#emine erdoğan
#yabancı öğrenci
#corona virüsü
#koronavirüs
#24 saat
#mescidi aksa
#Ayasofya Camii
#Marmara
#ADNKS
#Katsina
#new york havaliman
#hac kayıtları
#Cemil Yavuz Karanfil
#Beledi Askeri Üssü
#Edirne Ülkü Ocakları
#kredi yapılandırma
#derinliklerinde okyanus
#Kira
#Yemen Taiz
#kolombiyalılar