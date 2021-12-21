banner39

banner35

Tesla'yı 30 kilo dinamitle havaya uçurdu

GENEL 21.12.2021, 13:49
Tesla'yı 30 kilo dinamitle havaya uçurdu
1/22

Finlandiya'da 2013 model Tesla Model S sahibi servis fiyatını ödemek yerine arabasını havaya uçurdu.