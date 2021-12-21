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Aile
Tesla'yı 30 kilo dinamitle havaya uçurdu
GENEL
21.12.2021, 13:49
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Finlandiya'da 2013 model Tesla Model S sahibi servis fiyatını ödemek yerine arabasını havaya uçurdu.
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#koronavirüs
#corona virüsü
#darbe günlükleri
#Kırım Kozaklar
#Abidat kabilesi
#Mahmud Abbas
#Kırk Hadis Sergisi
#ay
#Liu
#kck anayasa mahkemesi
#sakalı şerif
#bingöl gösteri yasağı
#Türkiye Sudan anlaşma
#yabancı yazılım
#Moldova
#abd poliis
#Davutoğlu sığınmacılar
#abbas nato
#borsa
#Grozni
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