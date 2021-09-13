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Ticari taksiler sebze bahçesi oldu
GENEL
13.09.2021, 18:25
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Kongre
#Hilary Mantel
#hollande
#Doğubeyazıt
#Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi
#İngiliz–Rus ilişkileri
#elbistan
#Diyarbakır lice yolu
#Filistin Gazze
#DİSK KESK
#Bağdatın en dar sokağı
#Ethem Sancak
#Adnan Keskin
#Şeyhmus Oxford
#Paşa Devebakan
#12. Karl
#Fransa polis
#İran Cinema Verite Festivali