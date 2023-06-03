Yeni Bakanlar Kurulu listesi açıklandı
Yeni hükümet üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Listede birçok sürpriz isim yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlar kurulu listesini açıkladı.
Erdoğan basın toplantısında, "Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış gelecek asrının da nasıl olacağına karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet geleneğiyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir." dedi.
Yeni bakanlar kurulunda yer alan isimler şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet yılmaz
Adalet Bakanlığı
Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı
Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı
Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı
Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı
Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı
Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı
Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı
İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı
Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Abdülkadir Uraloğlu
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