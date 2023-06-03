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Yeni Bakanlar Kurulu listesi açıklandı

Yeni hükümet üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Listede birçok sürpriz isim yer alıyor.

Tiyatro 03.06.2023, 22:09
Yeni Bakanlar Kurulu listesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlar kurulu listesini açıkladı.

Erdoğan basın toplantısında, "Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış gelecek asrının da nasıl olacağına karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet geleneğiyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir." dedi.

Yeni bakanlar kurulunda yer alan isimler şöyle: 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Cevdet yılmaz

Adalet Bakanlığı 
Yılmaz Tunç 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı 
Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Mehmet Şimşek 

İçişleri Bakanlığı
Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı 
Yusuf Tekin 

Milli Savunma Bakanlığı 
Yaşar Güler 

Sağlık Bakanlığı 
Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı 
Mehmet Fatih Kacır 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
İbrahim Yumaklı 

Ticaret Bakanlığı 
Ömer Bolat 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Abdülkadir Uraloğlu

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#yeni bakanlar kurulu
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