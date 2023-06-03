Yeni Bakanlar Kurulu listesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlar kurulu listesini açıkladı.

Erdoğan basın toplantısında, "Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış gelecek asrının da nasıl olacağına karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet geleneğiyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir." dedi.

Yeni bakanlar kurulunda yer alan isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Cevdet yılmaz

Adalet Bakanlığı

Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı

Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı

Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı

Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı

Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı

Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı

Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı

İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı

Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Abdülkadir Uraloğlu

detaylar ekleniyor...