banner39

Turgut Özal aramızdan ayrılalı 28 yıl oldu

GENEL 17.04.2021, 11:04
Turgut Özal aramızdan ayrılalı 28 yıl oldu
1/25

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.