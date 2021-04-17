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Turgut Özal aramızdan ayrılalı 28 yıl oldu
GENEL
17.04.2021, 11:04
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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#UMH
#Yunanistan
#deprem
#Diyarbakır Anneleri
#Lavrov
#Suriyeliler ABDyi protesto etti
#İlham Aliyev
#ermeni soykırım
#Sonpeygamber.info
#suriye türkmenleri
#sabır
#Ankaradaki patlama
#sarıı yelekliler
#Meridyen Derneği
#Günther Oettinger
#24 saat
#Christophe Castaner
#aziz yıldırım erdoğan