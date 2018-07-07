Mirziyayev'den Türkiye ile iade anlaşmasına onay

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyayev’in, Türkiye Cumhuriyeti ile suçluları iade anlaşmasını onaylamayı öngören yasayı imzaladığı bildirildi.

Kun.uz sayfasındaki habere göre, bu kanun Salı günü hükümetin “Narodnoye Slovo” gazetesinde yayınlandı.

İki devlet arasındaki iade anlaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Nisan'daki Özbekistan ziyareti sırasında imzalanmıştı.

Bu kanunun iki ülke arasındaki suçla mücadelede işbirliğini artırmaya yardımcı olacağı belirtildi.

