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Türk Hava Kuvvetleri, Polonya savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yaptı
GENEL 01.07.2021, 13:48
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Polonya hava sahasında 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı."
AA