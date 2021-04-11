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Türk sporunun efsanesi: Can Bartu
GENEL
11.04.2021, 11:06
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Türk sporunun efsanesi: Can Bartu
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#corona virüsü
#koronavirüs
#bangladeş
#petrol fiyatları
#ratko mladic
#Kayseri
#teog
#Dışişleri Bakanlığı Gazze ateşkes
#plenkovic
#PayPal
#Erzurum kırmızı sarkıt
#Terör olaylarına protesto
#BDDK
#manisada askeri birlikte zehirlenme
#nevruz
#CHP Taşeron işçiler
#gazzeye tıbbi yardım
#Beyazıt Öztürk
#Çin-Yunanistan
#Obama IŞİD