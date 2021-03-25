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Türkiye'deki Ayasofya Camileri

GENEL 25.03.2021, 10:56
Türkiye'deki Ayasofya Camileri
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Türkiye'de 9 tane Ayasofya camisi bulunuyor. İki tanesi İstanbul'da bulunuyor. Diğerleri İznik, Edirne, Kırklareli,Trabzon, Gümüşhane, Zonguldak ve Bitlis'te yer alıyor.