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Türkiye Kore Savaşı'na nasıl katıldı?
GENEL
26.11.2021, 18:52
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Japonya'nın 1910'da kontrolüne aldığı ve "Kore Genel Valiliği" adını verdiği yarımadada işgal, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürdü ve 1945'te ABD ile eski Sovyetler Birliği'nin müdahalesiyle sona erdi.
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#koronavirüs
#Charlie Hebdo saldırı
#Milano
#helikopter
#küresel ısınma
#1. mahmud
#Almanya İslamofobi
#SDP İzmir
#öğretmen
#Gaziantep PKK
#maraş
#ermeni soykırımı
#Uluslararası Uzay İstasyonu
#Çek Cumhuriyeti
#24
#test kitleri
#Kutluören Camii
#2
#AB
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