Türkiye Kore Savaşı'na nasıl katıldı?

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Japonya'nın 1910'da kontrolüne aldığı ve "Kore Genel Valiliği" adını verdiği yarımadada işgal, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürdü ve 1945'te ABD ile eski Sovyetler Birliği'nin müdahalesiyle sona erdi.