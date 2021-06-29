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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi faaliyete geçti
GENEL
29.06.2021, 11:01
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Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli yapılmaya başlandı.
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#Türkiye
#iran
#filistin
#rusya
#AB
#koronavirüs
#corona virüsü
#kovid19
#salgın
#aşı
#Trabzon
#fesih
#Almanya
#seçim
#Rûdaw
#Erdoğan
#Fil
#NATO