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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi faaliyete geçti

GENEL 29.06.2021, 11:01
Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi faaliyete geçti
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Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli yapılmaya başlandı.