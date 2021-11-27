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Türkiye'nin ilk muhalefet partisi: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

GENEL 27.11.2021, 18:51
Türkiye'nin ilk muhalefet partisi: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
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İlerici Cumhuriyet Partisi de denilen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olarak tarihteki yerini almıştır.