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Türkiye'nin ve dünyanın en meşhur saat kuleleri

GENEL 31.05.2021, 15:27
Türkiye'nin ve dünyanın en meşhur saat kuleleri
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Mimarileriyle adeta büyüleyen saat kuleleri, bulundukları şehirlerin de en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.