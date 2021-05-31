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Türkiye'nin ve dünyanın en meşhur saat kuleleri
GENEL
31.05.2021, 15:27
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Mimarileriyle adeta büyüleyen saat kuleleri, bulundukları şehirlerin de en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.
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#corona virüsü
#mescidi aksa
#koronavirüs
#Beyaz Saray
#İtalya Irak
#Ukrayna sınır kapılarını kapatıyor
#Kristalina Georgieva
#Hindistan yağış
#El- Şebab
#köy yolları
#suudi polisi
#akademisyen bildirisi
#faiz sıddık
#OAS
#İspanya göçmen
#ayni yardım
#M.Rohan adlı Avustralyalı
#Suudi Arabistan eylem
#2013 yaş toplantısı
#Bahadır Şah Zafer