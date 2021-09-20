banner39

Türkiye, Suriye'deki yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor

GENEL 20.09.2021, 17:13
Türkiye, Suriye'deki yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
1/8

Ülkenin kuzeyinde yer alan Cerablus'ta yaklaşık 3 ay önce Türkiye'nin desteğiyle açılan ilk anne bebek uyum polikliniğinde ailesini kaybetmiş çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi.