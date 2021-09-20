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Türkiye, Suriye'deki yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
GENEL
20.09.2021, 17:13
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Ülkenin kuzeyinde yer alan Cerablus'ta yaklaşık 3 ay önce Türkiye'nin desteğiyle açılan ilk anne bebek uyum polikliniğinde ailesini kaybetmiş çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#tarihte bugün
#kurutulmuş meyve
#faşı fabrikası
#bayramov
#tıbbi malzeme taşıyan araç
#el bab
#arnold schwarzenegger
#olumsuz
#nida partisi
#Uzun dönem askerler
#Kardemir Karabükspor
#04 Kasım 2020
#firar
#Dağ Çileği
#Mimar Sinan turizm
#Ortaklık
#ırak meclis
#Yunanistan Çipras Hükümeti