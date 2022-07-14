Safari cipi Antalya'da uçuruma devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Manavgat'a safari turu yapan cipin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i turist 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Türkiye ve Dünya gündemi 14.07.2022, 18:16 14.07.2022, 18:35
Side'den safari için Oymapınar Mahallesi'ne tura çıkanları taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç idaresindeki 07 NZP 12 plakalı üstü açık safari cipi, Manavgat Barajı yakınlarında uçuruma devrildi.
Yaklaşık 100 metre yuvarlanan cipin sürücüsü Dinç, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 4'ü turist 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı turistlerden biri, hastanede yaşamını yitirdi.
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