Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Aralık 2018

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşecek "Fırsatları Elde Etme-Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" temalı üçüncü oturumda hazır bulunacak, ardından çalışma yemeğine iştirak edecek.

- Erdoğan, G-20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasına, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin "G-20 2019" sunumuna ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin yapacağı kapanış konuşmasına katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından yapılacak basın toplantısına iştirak edecek.

- Erdoğan, zirvenin gerçekleştirildiği Costa Salguero Fuar Alanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Buenos Aires)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışına katılacak.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Gaziantep/16.15-17.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek; belediyenin atık su tesisi, Kaledibi kentsel risk alanı ve Dedeli Mahallesi TOKİ Konutları inşaat alanında incelemelerde bulunacak.

(Tokat/10.45-18.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanlı Paşaları Mezarlığı'nı ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek, Sudan İçişleri Bakanı ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Hartum)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swiss Otel'de gerçekleştirilecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 Yılı İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Dünya Engelliler Günü münasebetiyle MHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek programa iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu, kapanış töreniyle sona erecek.

(İstanbul/17.00)

2- Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği'nin düzenlediği "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" başlıklı konferans başlayacak.

(İstanbul/09.30)

3- GZT medya sponsorluğunda düzenlenen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu", Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.00)

KÜLTÜR SANAT

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış programı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 14. haftaya Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor-Göztepe, Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Antalya/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta Altay-Altınordu, Boluspor-Adana Demirspor, Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok-Denizlispor maçlarıyla sürecek.

(İzmir/Bolu/13.30/Eskişehir/Balıkesir/16.00)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Makedonya'nın ev sahipliği yaptığı 4. Grup'taki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.

(Üsküp/22.00)

4- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. ve son hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi'yi konuk edecek.

(Kocaeli/16.00)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum, OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.

(Adana/Ankara/14.00/Kayseri/16.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası THY-Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş, Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamlamlanacak.

(İstanbul/14.00/16.00/17.00/Bursa/17.30)

7- Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu başlayacak.

- Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek aday olarak girdiği kongrenin ilk gün gündeminde dernek ile bağlı şirketlerin idari ve mali raporlarının görüşülmesi, dernek yönetim kurulunun ibrası, hazırlanan bütçelerin görüşülmesi ve oylanması bulunuyor.

(Trabzon/10.00) (

8- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 2 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/19.05)

9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 10. haftası 4 maçla başlayacak.

10- TFF 2. Lig'de 15. hafta 8, TFF 3. Lig'de ise 15. hafta 7 maçla başlayacak.