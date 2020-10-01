Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programına katılacak.
(Ankara/14.00)
1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor.
- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.
(TBMM/14.00)
- Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.
(TBMM/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Swiss Otel'de gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/16.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/16.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın özetini açıklayacak.
(Ankara/14.00 )
3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi yapılacak.
(Brüksel)
2- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.
(Bakü)
3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Cami ve İlim" temasının işleneceği "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi'nde tek maç üzerinden gerçekleştirilen play-off turu müsabakaları yapılacak. Galatasaray, İskoçya'nın Rangers takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Glasgow/21.45)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup kuraları İsviçre'de çekilecek. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Medipol Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
(Nyon/18.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
4- Hentbolda EHF Avrupa Ligi'nin grup aşaması kura çekimi Avusturya'daki Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde yapılacak. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Aygaz'ın rakipleri belli olacak.
(Viyana/12.00)
5- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Karadağ'ın ev sahipliğinde başlayacak. Türkiye 1. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
(Podgorica/16.00)
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:24