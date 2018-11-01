Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

(Ankara/13.00/15.30/14.30)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "14. Türkiye Eczacılık Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsany'yi kabul edecek.

(Ankara/12.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır İş Kadınları Derneğince düzenlenen "1. Ekonomi Kadın Zirvesi"nin açılış konuşmasını yapacak.

(Diyarbakır/09.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığının hesapları müzakere edilecek.

(TBMM/14.00/10.00/12.00/11.00/12.30)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Sıfır Atık Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Altıeylül ilçesindeki Yarış Ortaokulu'nun açılışına, İvrindi'de Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Altın Madeni Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

- Dönmez, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir /11.30-17.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM ile düzenlenen Ekim Ayı İhracat Rakamları Basın Toplantısı'na katılacak, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek, Diyarbakır İş Kadınları Derneğince gerçekleştirilecek "1. Ekonomi Kadın Zirvesi"nin kapanışına katılacak.

(Adana/10.00-Diyarbakır/13.30-15.00)

4- TÜİK, 2017 yılı hanehalkı tüketim harcaması (bölgesel) istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

2- Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ilişkin arama ve kurtarma çalışmaları izleniyor.

(Cakarta)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İbnü'l Cezeri Sempozyumu"na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, gençlerle buluşacak.

(Bursa/09.30-16.30)

2 - FETÖ davaları

- 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem dahil 12 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul / 10.00)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- 6. Boğaziçi Film Festivali kapsamında "Bir Endüstri Olarak Sinema ve Festivaller" paneli düzenlenecek.

(İstanbul/16.00)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek, Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Vitoria-Gasteiz/20.30)

2- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda Letonya'nın TTT Riga takımını ağırlayacak.

(Hatay/18.00)

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda Beşiktaş, Rusya ekibi Inventa, D Grubu'nda ise Mersin Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise iki Türk takımı BOTAŞ ile Çukurova Basketbol, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Kursk/19.00/Sfantu Gheorghe/20.00/Ankara/19.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 8 maçla tamamlanacak.

- Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak, Göztepe ise Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk edecek.

(İstanbul/13.00/İzmir/19.00)

5- "Turkish Airlines Open" uluslararası golf turnuvası Regnum Carya Golf Kulübü tesislerinde başlayacak.

(Antalya/10.15)