Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Artvin'de toplu açılış törenine katılacak.

(Ardahan/13.00/Artvin/16.00)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını Süleyman Paşa Merkez Camisi'nde kılacak, esnafı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Valiliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıya katılacak.

(Tekirdağ/13.30-19.45)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni ziyaret edecek, partisinin kent meydanı ile Eşme ilçesinde düzenlenecek mitinglerine katılacak.

(Uşak/11.00-16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hacı Bayram Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belen Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nu, AK Parti Dörtyol İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Emek Mahallesi ve İskenderun kentsel dönüşüm alanıyla TOKİ tarafından yapımı sürdürülen statta incelemelerde bulunacak, Dörtyol Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirecek.

(Hatay/10.00-18.30)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karaağaç Seçim İrtibat Merkezi'ni açacak, ziyaretlerde bulunacak, Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelecek, Kula'da esnafı ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Uşak/11.00-15.45/Manisa/17.00/20.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Opera Binası konferans salonunda gerçekleştirilecek Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'na ve Hilton Ankara Garden Inn Otel'de düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı "Büyük Rumeli Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00/19.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Mesleğim Hayatım Portalı" tanıtım programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, ambulans teslim törenine katılacak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, yeni doğumevi inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Sakarya /11.00-14.00)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bahçelievler Genişletilmiş Teşkilat Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya Valiliğini ziyaret edecek, Korkuteli ilçesinde "Küçükköy Mahallesi İçme Suyu ve Kanalizasyon Yenileme Hattı Açılış Töreni"ne katılacak, merkez çarşıda esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileri ile toplantı yapacak.

(Antalya /14.15-17.30 )

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valilikte sanayicilerle toplantı yapacak, Sarıkamış OSB'sini ziyaret edecek, Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi Programı'na katılan yabancı ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.

(Kars/10.30/14.30/18.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretlerde bulunacak, Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar’da fidan dikimi töreni ile İzmir Ticaret Odası Karabağlar Temsilciliği açılışına katılacak.

(İzmir/10.30-18.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sarp Gümrük Kapısı açılış törenine iştirak edecek.

(Artvin/16.00)

5- TÜİK, 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri ile ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, STK ve iş dünyasından temsilciler, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş'de fabrika işçileri ve Anadolu Üniversitesinde öğrenciler ile bir araya gelecek, İnegöl ilçesinde sanayici ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak edecek.

(Eskişehir/10.30-14.00/Bursa/19.00)

2- Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir nedeniyle zirveye çıkan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İslamabad)

3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, TDV Kız Öğrenci Yurdu'nun ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin açılışını yapacak, Fevziye Camisi'nde cuma hutbesi verecek.

(Kocaeli/11.00-14.30)

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen İstanbul Tasarım Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ Davaları

- FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği ileri sürülen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski öğretmen 4 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/11.00)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında "terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve terörizmi finanse etmek, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ile haklarında 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 11 sanığın yargılandığı dava Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/10.00)

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin bulunduğu, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 3'ü firari, 34 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/11.00)

- Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma ve özel belgede sahtecilik yapma suçlarından haklarında dava açılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 6'sı firari 40'ı tutuksuz 46 sanığın duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(Sakarya/09.00)

- Hakkari'de, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanık hakkındaki davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hakkari/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın açılış maçında Adanaspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Giresunspor'u konuk edecek.

(Adana/19.00)

3- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.

(Glasgow/13.00/22.00)

4- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sürüyor.

(Samsun/09.30/14.00)

5- Voleybolda Türkiye'den kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in de yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi Lüksemburg'da yapılacak.

(Lüksemburg/15.00)