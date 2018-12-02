Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Aralık 2018

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ndeki temaslarının ardından Paraguay’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

- Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan ve Benitez, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak.

(Asuncion)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin'in başkenti Pekin'e hareket edecek.

(Ankara/23.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi"ne katılacak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/16.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığına yapacağı ziyaretlerin ardından Katı Atık Bertaraf Tesisleri, Ziyaret Kasabası Toplu Konut 2. Etap, Amasya Belediyesi Atıksu ve Kanalizasyon Arıtma Tesisi ve Millet Bahçesi ile kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Amasya/10.00-15.00)



EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknokent Binası ve Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, sanayici ve iş insanları ile toplantı yapacak.

(Burdur/11.30/12.00/14.30)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

3- Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları takip ediliyor.

(Paris)



SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de yapılacak. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

(Dublin/14.00)

2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur gruplarında 4. hafta maçları başlayacak.

- I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

(Podgorica/21.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

(İstanbul/20.00/Bursa/16.00)

4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Makedonya'nın ev sahipliği yaptığı 4. Grup'taki üçüncü ve son maçında Makedonya ile karşılaşacak.

(Üsküp/22.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 14. haftaya Ümraniyespor-Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor, Giresunspor-Gazişehir Gaziantep maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Elazığ/16.00/Giresun/19.00)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Beşiktaş-Canik Belediyespor, Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/Mersin/14.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/17.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 8. haftası Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Arhavi Belediyespor-Galatasaray, Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor, Ziraat Bankası-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/İstanbul/Artvin/14.00/İzmir/16.00/Ankara/17.00)

8- Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu sona erecek.

- Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek aday olarak katıldığı kongrenin ikinci gününde kulüp başkan ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile görev süreleri sona eren organların asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapılacak.

(Trabzon/10.00)

9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 10. haftası 2 maçla tamamlanacak.

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak.