Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Nisan 2019

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lüleburgaz İlçe Müftülüğünün açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenecek programa iştirak edecek.