Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 03 Kasım 2018

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00/15.00/16.30)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Haliç Kongre Merkezi'nde, 3. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Ticaret Odası ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Derin Deniz AŞ Deniz Şantiyesi, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi Atık Arıtma Tesisleri ve Çorlu Deresi'nde incelemelerde bulunacak.

(Tekirdağ/09.45-16.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göreme Açıkhava Müzesi, Tokatlı Kilise, Paşa Bağları Ören Yeri, Avanos ve Devrent Peribacaları Vadisi'ni ziyaret edecek, Kapadokya Kaya Müzesi inşaatında incelemelerde bulunacak, zelve mapping gösterisini izleyecek.

(Nevşehir/11.00-18.20)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, D-8 Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Antalya/08.45)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Kasımpaşa-Antalyaspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Manisa/16.00/İstanbul19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta Denizlispor-Adanaspor, Gazişehir Gaziantep-Altay karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Denizli/13.30/Gaziantep/16.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol, Galatasaray-Pınar Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-OGM Ormanspor, Kırçiçeği Bodrum-Fenerbahçe müsabakalarıyla başlayacak.

(Adana/Muğla/14.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftası Galatasaray-Çanakkale Belediyespor, VakıfBank-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY, Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 6. hafta müsabakaları yapılacak.

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)

8- "Turkish Airlines Open" uluslararası golf turnuvası Regnum Carya Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.

(Antalya/10.15)